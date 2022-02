¡Insólito! Christian Nodal vive evento paranormal durante su en vivo

Ciudad de México.- En días recientes se hizo viral el suceso paranormal que vivió Christian Nodal cuando se encontraba realizando una transmisión en vivo, en la que pudo interactuar con sus seguidores, quienes escucharon al intérprete cantar distintos géneros.

El streaming fue para su canal de Twitch, donde Nodal aprovechó la plataforma para dar a conocer su nuevo material discográfico titulado “Forajido” que está a escasos días de ver la luz.

El prometido de Belinda se encuentra en el ojo del huracán con los reflectores encima, ya que recientemente dividió opiniones al compartir sus nuevos tatuajes en el rostro, pues hay quienes apoyan al cantante por estos gustos un tanto excéntricos, y quienes lo critican porque ya son cada vez más los tatuajes que se pone en el área de la frente y ahora en los pómulos.

Pero, la razón por la cual Christian Nodal se convirtió en tendencia fue porque al tiempo que realizaba una transmisión en vivo, le ocurrió un extraño fenómeno paranormal, pues su muñeco del famoso personaje de películas de terror, “Chucky”, se movió solo.

En un video que la periodista Chamonic logró recuperar y posteriormente compartió, se puede ver al cantante de regional mexicano cómo está platicando con su amigo quien le cuestionó si estaba realizando streaming, en ese momento se escuchó un extraño ruido. Al percatarse del ruido, Nodal voltea hacia un mueble donde se pueden observar una variedad de muñecos y demás cosas, en ese momento el muñeco de “Chucky” se movió para después caer.

Ante el extraño acontecimiento, tanto Nodal como su amigo se quedaron atónitos, y la reacción del cantante solo fue preguntarle a su amigo si se percató de lo sucedido.

“¡A la ver** güey!, ¿No viste eso?” en medio de una risa nerviosa, se puede observar al intérprete de “Botella tras botella” espantado, mientras que su amigo, de manera curiosa, le pregunta si tiene baterías.

Tras el momento paranormal que vivieron, se escucha a su amigo pedirle al cantante que lo quemará para evitar más sustos, sin embargo, Nodal comentó que no podía hacerlo, además de ser un regalo de su prometida, Belinda, también confesó que podría ser ‘agredido’ por ella.

No, es que me lo regalo Beli… si me put**n… Me asusté porque se estaba moviendo el pinc** Chucky”.