Inspira Donald Trump a villano de ‘Wonder Woman 1984’

Estados Unidos.- La cinta ‘Wonder Woman 1984’ inspiró a uno de sus villanos en el presidente Donald Trump: se trata de Maxwell Lord, quien junto a la villana Cheetah le pondrá varios obstáculos a la heroína interpretada por la actriz Gal Gadot.

Maxwell Lord, interpretado por Pedro Pascal, conocido por sus trabajos en “Game of Thrones” y “The Mandalorian”, es un aristócrata con ambiciosos planes de dominar el mundo; para su apariencia, tal y como explicó la diseñadora de vestuario Lindy Hemming, tomaron algunos elementos del estilo de Trump.

“El presidente de Black Gold (Maxwell Lord) es un hombre que tiene o parece tener bastante dinero, pero poco gusto”, dijo Hemming a CBR.com.

Tiene una sastrería hermosa, diseñada por los mejores sastres con telas elegantes y caras, pero no le quedan del todo bien o no están del todo bien. La gente pensará que no sé nada de sastrería cuando lo vean. Pero queríamos que fuese así”.