Influencers revelan: ‘Nomás me dieron 10 mil pesitos'

CDMX.- La polémica sigue en torno a los influencers que promovieron al PVEM a través de historias de Instagram en plena veda electoral; y aunque algunos señalaron que sólo dieron su opinión a preguntas de los fans, otros se sinceraron y ofrecieron disculpas por aceptar 10 mil pesos a cambio de la propaganda.

Una de ellas fue la integrante de Acapulco Shore 8, Fernanda, quien además dio una disculpa público y reveló cuánto le pagaron a ella por incluirlo en sus historias de Instagram.

Me siento mal conmigo misma, de hecho, ni siquiera fue una campaña millonaria como están diciendo por ahí, en realidad fueron nomás 10 mil pesos, o al menos fue lo que se me pagó a mí”, dijo en una historia.

En redes sociales, circula un video en donde se muestra a Lambda hablar de este hecho; Lambda García, fue quien ‘saltó los ojos’ al decirle que probablemente existiría una multa por dicha acción.

Galilea Montijo, quien es compañera de Raúl Araiza y Lambda García, prefirió no opinar, y se limitó a decir que ‘tal vez los chamaquearon’.

Son unos chavos que lo único que hacen es trabajar y a lo mejor me los chamaquearon, no sé, no tengo idea. A Lambda le dije: 'Esto así pasa, te chamaquearon y ni modo'".