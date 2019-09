Integrante de Río Roma sufre infarto a medio vuelo rumbo a Chile

México.- Raúl Ortega, integrante del dueto Río Roma, contó que cuando volaba a Chile tuvo un infarto, pero lo superó y hoy vive para contarlo.

Luego de enterarse del infarto que sufrió a mediados de agosto, los primeros en mostrarse preocupados fueron sus fans.

El cantante de 35 años viajaba con su compañero rumbo al país Chile donde tendrían una presentación, a su vez realizarían una visita a Sudamérica con el fin de promocionar su más reciente sencillo “Yo te prefiero a ti”, y se presentaron en Argentina, Perú y Chile.

En el programa “El minuto que cambió mi destino”, Raúl le contó al periodista Gustavo Adolfo Infante que a medio vuelo comenzó a sentirse mal de salud.

No lo había querido comentar pero hace dos semanas sufrí un infarto y estoy bien afortunadamente, iba camino a Chile, a mitad del vuelo me sentí mal, llegando todo pasó, estoy bien, estoy en tratamiento”, dijo Raúl.

El cantante señaló que esta experiencia lo hizo reflexionar sobre muchas cosas, pero sobre todo valorar su vida.

Es uno de esos momentos en los que sí, uno cree que es joven y que todo pasa, y que no pasa nada. Pero ahora sí sentí que… ¡cuidado! Sin salud no hay nada. Cuando se tiene el éxito y más en la música se cree que se come al mundo a puños, y sí, pero hay que cuidar la salud”, resaltó sobre su experiencia.