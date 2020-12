Investiga Stephanie Salas el pasado de su padre, el músico Micky Salas

México.- De su familia materna se sabe todo porque la historia de la dinastía Pinal ha estado en el ojo público, lo que ahora Stephanie Salas quiere es ‘rascarle’ por el lado de su padre, el desaparecido músico Micky Salas.

La actriz y cantante Stephanie Salas hizo una profunda investigación respecto a la vida y obra de su papá que plasmará en un libro bajo el sello Malpaso, editorial México-Barcelona.

Lo que estoy haciendo es confirmándome en el lado paterno y me he metido en el camino de entrevistar a tantas figuras emblemáticas de la época (60 y 70)”.

Entre los entrevistados, compartió la actriz, figuran estrellas como la actriz Isela Vega, el músico Javier Bátiz y el director de cine Alejandro Jodorowsky.

Platicar con la gente que estuvo cerca de su padre, indicó, le tomará mucho tiempo porque está abierta a escuchar todo tipo de anécdotas.

Hace tiempo, comentó, viajó a Mazatlán, donde su padre decidió refugiarse luego de su retiro de la música y donde murió.

Ahí, dijo, se encontró a mucha gente que conoció y estrechó lazos con Micky Salas.

A Jodorowsky, por ejemplo, le preguntó todos los detalles de su trabajo musical con su padre en la obra de teatro Zaratustra.

Le pregunté ‘¿qué me puedes decir de mi papá cuando hizo la música para esa obra de teatro?’ También entrevisté a mi madre (Sylvia Pasquel) ‘oye madre, cuéntame de mi padre’, yo quiero sacar ese lado paternal que la gente no conoce porque todos saben de la dinastía maternal.

“Pero yo también tengo una fortaleza paterna muy importante que para mí es la música, definitivamente”, agregó.

Aunque Stephanie de 50 años de edad, personalmente se está encargando de recopilar la información a través de las entrevistas que ha realizado, indicó que se apoyará en un escritor para que el libro quede impecable.

Desde muy joven la artista, hija de Sylvia Pasquel y nieta de Silvia Pinal, no sólo se ha inclinado por la actuación, sino también por la música, que aprendió a amar por parte de su padre.

Recientemente la artista sorprendió al público con un nuevo sencillo titulado ‘Una Vez Más’, que grabó en colaboración con Ponce.

En esto de la música he ido y regresado, pero como que nunca he estado al cien por ciento dedicada a esta faceta porque me he ido a hacer proyectos como actriz. Ahora sentí que era mi momento para retomar mi camino musical, de esa manera fluyó mi padre en el proyecto porque siento que van a escuchar a una Stephanie diferente”.