Irina Baeva habló de la anulación de su boda

Ciudad de México.- Una vez más la parejita del escándalo, Irina Baeva y Gabriel Soto, dieron de qué hablar, luego de los insultos que le han conferido a la rusa en las redes sociales, por unas declaraciones que se filtraron, que supuestamente habría hecho la Iglesia Ortodoxa Rusa sobre las mujeres que se juntan con hombres que ya se casaron por la iglesia.

Por lo anterior, Irina Baeva fue tendencia y los medios la captaron a su llegada al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, junto a Gabriel Soto. Ahí la actriz rompió su silencio ante las cámaras finalmente dejó clara su postura:

Prefiero no decir absolutamente nada… ni ganas tampoco de estar comentando y dándole más carnita a un chisme que no tiene nada que ver con la realidad. De verdad, o sea, la persona que lo haya sacado haga su investigación bien, no sé quién fue, entonces no, ningún comentario al respecto porque no tiene nada qué ver con la realidad', dijo.