¿Por qué eres bien p… y rompe hogares? Irina Baeva le responde a hater

México.- Irina Baeva tuvo una sesión de preguntas y respuestas con sus 3.2 millones de seguidores en redes sociales, pero la incomodidad llegó cuando alguien le preguntó por qué era tan p... y rompe hogares, pero ella no se quedó callada y hasta bendiciones le envió.

El insulto se dio cuando Irina Baeva interactuaba con sus fans en redes sociales, pero supo sacar adelante la situación, dio una clase de inteligencia.

La rusa de 28 años respondió a sus seguidores preguntas como cuánto mide, su guardarropa, si colecciona algo y sobre sus rutinas de entrenamiento.

El momento incómodo vino cuando alguien le hizo la siguiente pregunta.

¿Por qué eres bien p… y rompe hogares? Pero responde, que no te de pena tu realidad”.

Contrario a lo que todos pensarían, Irina dio una clase de modales y de educación y le respondió que cada quien da lo que tiene en el corazón y le envió bendiciones.

Cada quien crea su propia realidad con sus palabras, vibras, acciones. Y cada quien da lo que tiene en el corazón. Gracias por tomarte el tiempo y de hacer la pregunta. A mí no me da pena mi realidad, espero que a ti no te de pena la tuya. ¡Bendiciones!”, le respondió Irina Baeva a su hater.