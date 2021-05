Irina Baeva posa al estilo Chiquis Rivera, abre sus jeans para enseñar de más

México.- Irina Baeva mostró al estilo Chiquis Rivera lo bien que se mantiene gracias a sus constante disciplina en el ejercicio y lo saludable que se alimenta, se bajó un poco el pantalón para mostrar su diminuta cintura.

Y es que Chiquis Rivera mostró hace unos días en redes sociales el resultado de tomar agua caliente con limón todas las mañanas, una cintura más marcada y un abdomen plano.

Pero no solo toma eso para lograr bajar de peso, también se somete a arduas rutinas de ejercicio que le han dado resultados, como lo mostró en stories de Instagram.

Para que vean que sí me tomo mi agüita tibia con limón, ¿ok? Mucha gente dice: ‘no es cierto, no es cierto’, obvio no nomas es un agua mágica con limón y vas a bajar de peso, obviamente uno tiene que cuidarse y hacer ejercicio”, explicó Chiquis Rivera en redes sociales.