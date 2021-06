Irina Baeva habla sobre su posible embarazo

CDMX.- En las últimas semanas se ha especulado sobre un posible embarazo de Irina Baeva, quien está a punto de contraer nupcias con Gabriel Soto, es ella quien habla si pronto se convertirá en madre.

Desde hace tiempo, se ha hablado sobre ello, ya que se le ha visto comprar ropa más grande, además de otros detalles y es ella quien habla sobre el tema.

Fue, durante su regreso a México, que Irina y Soto fueron abordados por la prensa y ella, respondió a la pregunta señalando que si estuviera embarazada por cada vez que le han inventado el rumor, ya tendría como cinco hijos y aclaró que sí compró ropa holgada pero es porque ella es una chica de tendencias y la ropa oversize está de moda, no porque esté preñada.

La actriz aclaró que no está en sus planes, pero que ya verán más adelante ya que no están cerrados a la idea, solo que por ahora no lo contemplan a un corto plazo. Y es que Soto tiene dos hijas con Geraldine Bazán, las cuales aún son pequeñas.

Lo que sí está por pasar es que se casarán, y la fecha de la boda se platicó en uno de los pasajes paradisíacos que visitaron, pero que por el momento no podían contar los detalles.

Aunque los planes parece no estar en algo firme, Irina expuso que todo sigue en pie y que por ahora no se han avanzado en los preparativos.