Isabel rompe barreras con "No renunciaré"

Isabel estrena EP debut "No renunciaré.

Tiene marcada influencia del flamenco.

Isabel tiene padres españoles, pero nació en México.

Ciudad de México.- Con una voz llena de sentimiento, Isabel llega a las plataformas musicales con "No renunciaré", un EP debut cuyo sencillo del mismo nombre lanzó este viernes con una propuesta fresca y actual.

Mexicana de nacimiento, de padres españoles, Isabel tiene marcada influencia del flamenco, que estudió y aprendió muy bien desde pequeña.

Escuchaba toda la música española (de mis padres), iba a clases de flamenco de pequeña, aparecía en los festivales y todo; ¡me encantaba!", relata la cantante mexicana.

Sin embargo, cuando creció lo tomó más como un 'hobbie'.

Hice lo que 'se debía de hacer', estudié mi carrera, me casé, tuve hijos y todo eso lo hice muy bien", platica a la distancia.

No fue sino hasta 2013, cuando una grave infección atacó su cerebro y la dejó dos años convaleciente que Isabel comenzó a estar más en contacto con ella misma.

De acuerdo con lo que describe se dio más tiempo para observarse, reducir el ritmo y la velocidad de su vida y pensar sobre su vida.

Casualmente, el médico que la trató le recomendó realizar ejercicios de respiración y "una de las mejores maneras de hacerlo es cantar", explica.

Isabel comparte que el canto le ayudó a mejorar su respiración.

Además creas serotonina y, sobretodo, siempre cuando cantamos estás muy en contacto contigo misma y contenta".

La cantante mexicana asegura que fue el canto lo que le ayudó a curarse y considera que, sobretodo, le ayudó a subir sus defensas; "porque pasa lo contrario que con el estrés".

Eso es lo que yo recomendaría a todo el mundo ahorita (durante la pandemia), no cantar, sino hacer lo que les guste y disfrutarlo, eso es muy importante".

A raíz de los beneficios que este tratamiento le trajo a su vida, Isabel descubrió un toque de flamenco en su voz y decidió dedicarse a hacer lo que le gusta: el flamenco.

La cantante decidió lanzar un EP de cinco canciones durante el primer semestre de 2021 a través de las diferentes plataformas musicales, así como de sus redes sociales en @Isabelmimusica.

Esperamos que les guste mucho esta propuesta de una mexicana que se está atreviendo a cantar flamenco".

Parece que soy la única mexicana que me atrevo a hacer este tipo de fusiones, (pero) yo estoy segura que le va a gustar a muchos. Los españoles han hecho muchas cosas de nosotros desde rancheras, boleros, todo, yo lo siento como un homenaje a nosotros y esperemos que ahora también les guste que llegue una mexicanita a usar su ritmo".

Isabel asegura que su música integra mucho sentimiento, no solo el propio sino de todo el personal involucrado en la creación del disco.

Y así como cuando salimos de México y escuchas una ranchera te pones chinita, así me pasa con el flamenco, escucho la guitarra flamenca y me encanta, me mueve, me transporto, me conecto conmigo y todo mi equipo también. Eso es lo que queremos realmente transmitir y compartir a todos, sobretodo en estos momentos (de pandemia)".

"No renunciaré" es también un homenaje a la cantante Lolita Flores, a quien Isabel escuchaba desde pequeña y trataba de imitar.

Ahora decidió hacer propio este tema con un trabajo sin tanta tecnología, con una voz más cruda, sin tantos arreglos, igual que los instrumentos utilizados: guitarra flamenca, cajón, palmas, flauta, laúd.

Temas hay muchos pero escogí esta canción por lo que representa para mi en la infancia y segundo porque cuando pasé por todo esto de enfermedad que no puede salir muy similar a lo que se está viviendo ahora fue un no renunciar porque tienes días en los que estás muy triste y a mi esta canción me sirvió mucho y por eso lo quiero compartir".

No es un no renunciar a la pareja es no renunciar a tus sueños, a ti misma a vivir a disfrutar y todo eso, nos ayuda mucho. Es un no renunciar y seguir y compartir esto que hicimos con tanto gusto y que les sirva a todos como de himno y salir adelante todos con un gran aprendizaje".

FRG