Isis Serrath de Enamorándonos sorprende con foto desnuda

CDMX.- La bella y escultural participante del programa Enamorándonos de TV Azteca Isis Serrath sorprendió en las redes sociales al publicar en su cuenta Instagram fotos de ella desnuda.

La guapa chica aparece muy sexy en la fotografía totalmente desnuda solo con un adorno sobre el cuello.

“Si no podemos no existe y si no existe lo inventamos por ustedes ¡Mujeres!”, escribió esta cita de una de las canciones de Ricardo Arjona.