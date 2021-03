VIDEO Ivonne Montero da positivo a COVID a pesar de tomar "dióxido de cloro"

México.- La actriz Ivonne Montero, quien es parte del elenco de la serie de Telemundo 'Malverde: El Santo Patrón', informó que dio positivo a COVID-19 a pesar de tomar "dióxido de cloro".

Les cuento que lamentablemente el coronavirus me alcanzó, me encuentro en casa, infectada. Llevó una semana aproximadamente con síntomas de dolor de cuerpo fuerte", contó en a través de un video en su cuenta de Instagram.

Ivonne García Macedo, nombre verdadero de la nacida en la Ciudad de México, detalló sobre algunos de los síntomas que ha padecido luego de contagiarse del virus y afirmó que se encuentra estable de salud.

El primer día me dio dolor de cabeza, nunca más me volvió a dar. Los globos oculares me dolían horrible por varios días y una tocicita que tengo ahorita. Pero digamos que voy basntante bien", explicó.