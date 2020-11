Ivonne Montero denuncia haber sido estafada por uno de sus amigos

Ciudad de México.- La actriz mexicana, Ivonne Montero, reveló que fue estafada y engañada por un amigo a quien le prestó su casa en Cancún, Quintana Roo.

Mediante una entrevista para el programa de espectáculos ‘Ventaneando’, la actriz comentó que cuando regresó a su casa para habitarla de nuevo estaba en malas condiciones y señaló como culpable a su amigo Rodrigo Mora.

Así mismo, detalló que la rentaba a bajo costo y que su amigo realizaba fiestas recurrentemente, por lo que no pudo ocultar su molestia.

Ahora lo he buscado y no me quiere pagar las rentas que me debe... Mi hogar quedó destruido por tantas fiestas que hacía", comentó la actriz.