México.- Después del fuerte pleito que protagonizaron Christian Nodal y J Balvin a través de las redes sociales, ya ambos limaron asperezas, e incluso el colombiano calificó al sonorense como un caballero.

En días pasados J Balvin quiso bromear a través de Instagram con Nodal luego de que los compararan por su look muy parecido, pero al ex de Belinda no le cayó bien la publicación y comenzaron una serie de ataques entre ambos que terminó con el lanzamiento de una 'tiradera'.

J Balvin explicó a través de sus historias de Instagram que el pleito con Nodal quedó atrás. Captura de video

Pese a que Nodal dijo en pleno concierto en Morelia que ya había hablado con J Balvin para pedirle disculpas, estrenó la canción "Girasol" en la que con palabras muy fuertes critica al reguetonero.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Muchos criticaron la nueva canción del sonorense, y otros más no creyeron en su disculpa, pero fue el propio J Balvin quien aclaró que las cosas entre ellos ya están bien, e incluso lo reconoció por haberse disculpado cómo lo hizo.

El pleito entre ambos comenzó con una broma de J Balvin por sus looks parecidos. Fotos: Instagram

A través de sus historias de Instagram, el colombiano habló de la polémica con Nodal.

"Obviamente no soy nadie para juzgarlo, estaba pasando por un mal momento, yo hice mi chiste sin mala intención y entiendo su punto de vista y obviamente aquí estamos en buena vibra, paz”, dice en el video.

J Balvin reconoció la importancia que tienen tanto él como Nodal al ser ídolos de mucha gente y la responsabilidad de dar buenos ejemplos.

Te puede interesar: Christian Nodal ofrece disculpa a J Balvin en concierto porque no supera a Belinda

“Yo no soy nadie pa’ juzgar a quién y no soy dueño de la verdad, ni nunca lo seré, entonces ándale parcero que todo bien, estamos para dar ejemplo, no andar por ahí regando oscuridad y mal ejemplo a la sociedad porque al final nos sigue muchísima gente y es parte de nuestra responsabilidad dar un buen ejemplo”.

En otra parte de sus historias, el colombiano dijo que Nodal no mintió al haber dicho que le pidió disculpas y todo lo que contó en su concierto en Morelia.