J Balvin le contesta a Christian Nodal a inicia el zafarrancho en redes sociales

Puerto Rico / México.- Christian Nodal y J Balvin están en el top de tendencias en redes sociales tras protagonizar tremendo zafarrancho, después de que empezaran con una pelea a través de sus respectivas cuentas en Instagram.

Todo inició hace unos días cuando el cantante de regional mexicano fue blanco de duras críticas luego de aparecer con su última modificación en su apariencia, si bien ya estaba siendo criticado por sus constantes cambios de look, este último fue lo que desató la controversia.

El intérprete de "Adiós Amor" apareció con el pelo muy corto y teñido de rubio, con flores pintadas en el cabello, además de nuevos tatuajes que se ha hecho, lo que provocó que el cantante colombiano se uniera a la ola de comentarios publicando una fotografía de él mismo y una de su colega, con el mensaje “Encuentra las diferencias”.

J Balvin hizo un juego de palabras para mencionar a la exprometida de Nodal. Foto: Instagram.

Esto desató la ira del también compositor mexicano quien replicó la publicación en sus historias de Instagram, acompañado de un contundente mensaje. “Que yo sí tengo talento, carnal, y puedo cantar orgullosamente mis composiciones donde sea, como sea, cuando sea, con orgullo. Que tu foto la elegiste tú y la mía la subió la prensa”, zanjó Nodal.

Por su parte, J Balvin no se quedó callado y expresó que “uno ya no puede hacer bromas porque todo se lo toman a mal”, como en el caso de Nodal; dijo que él no fue el que inició la comparación, sino las redes sociales, y aseguró que a él no le afecta este tema.

Sobre la canción que dijo Nodal haría a modo de ‘tiradera’, el cantante de “Un día” contó: “Y si vas a sacar la tiradera que sea romántica, y que venda, y que rompa los streamings porque siempre les ha funcionado. Buena suerte, panita”, dijo.

Después de que el colombiano aseguró que estaba de bromista, Nodal le respondió que él también. Foto: Instagram.

Y para echar sal a la herida, Christian compartió un par de historias en las que se le puede ver interpretando un fragmento del tema que Residente realizó junto al productor BZRP, en la que criticó a Balvin. “Lo siento, yo también amanecí bromista”, agregó Christian a su mensaje.

Luego de la publicación el colombiano, decidió contestarle a Christian Nodal y publicó un par de estados de Instagram más, para enseguida compartir uno más en el que aparece usando un filtro con la palabra “Belinda” en su rostro.

“Nota: sobre la foto anterior sin ninguna mala intención pero la foto “se Be linda” (haciendo un juego de palabras para hacer referencia a la prometida del cantante)”, escribió en la descripción de la instantánea. Mientras que, en sus historias, arremetió añadiendo otro video con la frase “Esta tarde ando bromista”.

Tras lo ocurrido, el cantante de regional mexicano volvió a reaccionar, yéndose a la yugular del intérprete de “Tu veneno” y compartió en su perfil de dicha red social la última historia del colombiano, sin añadir ningún otro mensaje.

Residente se metió al pleito entre Christian Nodal y J Balvin que ya es tendencia en México. Foto: Instagram.

Aparece Residente en el pelito

Y para echarle más leña al fuego, Residente se unió a Nodal y grabó mercancía de él con la nueva canción de Christian Nodal, llamada Limón con sal. ¿Por qué? es lo que se están preguntando todos los fans de los tres artistas involucrados además de medio ciberespacio, pero hasta el momento nadie sabe qué estrategia tenga el oriundo de San Juan, Puerto Rico.

Por su parte, el sonorense compartió la historia donde fue citado por el rapero boricua.

Hasta el momento, han surgido muchas dudas entre los fans de ambos artistas, pues algunos piensan que es posible que pronto lancen una colaboración juntos, por lo que están haciendo ruido en las redes sociales, mientras que otros consideran que sí es una pelea de verdad.

