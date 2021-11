Colombia.- El cantante J Balvin publicó una foto junto a su paisana Karol G con el objetivo de mandarle un mensaje de apoyo, pero con lo que no contaba es que algunos iban a criticar dónde puso su mano, pues algunos lo compararon con Lalo Mora o Vicente Fernández.

J Balvin posteó una imagen en la que aparece muy abrazado de Karol G en la que le dedicó unas palabras para expresarle el orgullo que siente por ella.

Orgulloso de ti @karolg el sacrificio siempre tiene su RECOMPENSA HERMANA MÍA !!!! Love u !!!! Colombia Gang - Latino Gang”, escribió el colombiano.

Sin embargo, el lugar donde tiene la mano J Balvin desató la polémica y debate en las redes sociales, pues algunos internautas señalan que está muy cerca de su pecho, por lo que lo compararon con Vicente Fernández, quien fue denunciado por una fan de haberla tocado sin permiso.

Otros lo compararon con el cantante Lalo Mora, vocalista del grupo Los Invasores de Nuevo León, quien ha aparecido en varios videos en los que mujeres se acercan para saludarlo o tomarse una foto con él, pero aprovecha para manosearlas.

Sin embargo, los defensores de J Balvin señalaron que es sólo por cómo está tomada la foto, pues aseguran que la mano del cantante no toca el cuerpo de Karol G.

J Balvin posó junto a Karol G y desató el debate sobre si su mano está sobre el pecho de la cantante o no. Foto: Instagram

Se pelea con usuaria en Instagram

Tal parece que J Balvin no puede estar mucho tiempo alejado de la polémica, pues en la misma imagen que compartió con Karol G hubo un comentario de una seguidora que no le pareció, y contestó de mal modo.

Recordemos que el cantante se enfrascó hace poco en un pleito con René Pérez, el vocalista de Calle 13, quien le dijo que no tiene talento, luego de que J Balvin pidiera un boicot contra los Latin Grammy debido a que, según su opinión, no valoraban el género del reguetón.

Además también estuvo envuelto en otra controversia por el videoclip de su tema “Perra”, que realizó en colaboración con Tokischa.

En redes sociales varios usuarios acusaron al colombiano de utilizar imágenes explícitas en el videoclip, además de señalar que su canción denigra a las mujeres, tras lo cual YouTube bajó el material de su plataforma.

Ahora, tras publicar su foto con Karol G, en la que menciona el sacrificio que hizo su colega, una usuaria preguntó cuál era ese sacrificio, pero J Balvin ‘se prendió’ y contestó de mala manera, por lo que otros internautas lo pusieron en su lugar y le recordaron las palabras de René Pérez ‘Residente’.

A la simple pregunta de "¿Y cuál fue el sacrificio?" de una usuaria, J Balvin le dijo que no tenía vida más que para criticar, que no inspiraba al mundo y que mejor se pusiera a trabajar, sin saber que a quien contestaba era una trabajadora de la salud.

Ante esto, varios usuarios defendieron a la enfermera “buena pregunta y terrible respuesta. Tu si inspiras con tu trabajo y vocación”, “Wow creo q te dejaron mudo por segunda vez”.

“Vaya qué fácil es abrir la boca y decir que alguien no inspira al mundo y que alguien trabaja más que otro cuando no sabes absolutamente nada de esa persona, en ningún momento veo que la chica esté criticando, solo fue una simple pregunta al igual que ella también desconozco el sacrificio de Karol G, en vez de responder como se debe solo hablaste sin pensar”.

“Excelente bueno supongo que CON ESTA RESPUESTA TAN BIEN PENSADA inspiras a muchas personas para que humillen y maltraten a otra persona que no conocen la niña a la que mandas a trabajar con tanta propiedad fijese SEÑOR es enfermera ayuda a salvar vidas (que poco inspirador) tiene su propia empresa por la que trabajó bastante ... siga usted inspirando con sus letras tan llenas de verdad y dándole PAZ AL MUNDO como lo hizo con su respuesta. ella no dijo que Karol no hizo sacrificios porque sacrificios hacemos la mayoría pregunto cuales? son figuras públicas ayuden a inspirar con respeto.. cada quien da lo que tiene en su corazón”, fue otro de los mensajes.

