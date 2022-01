México.- Un niño de la Ciudad de México nunca imaginó lo que un inocente video que hizo desde su corazón causaría tanto revuelo... y burlas, pero esto llegó hasta J Balvin quien lo reconoció con un gran gesto.

Se trata de un video que un niño mexicano publicó en su cuenta de TikTok, el cual hizo con el afán de promocionar el pequeño negocio de su papá.

Hoy les voy a recomendar este puesto que es de mi papá... por si quieren venir", se escucha al pequeño mientras da la dirección del lugar.

Sin embargo, nunca falta la gente de mal corazón, y comenzaron a hacerle burla porque en el video se ve que el pequeño trae unos tenis que semejan ser los Jordan -Air Balvin, que se ofertan en portales de internet desde 8 mil pesos hasta más de 35 mil pesos, en sitios como farfetch.com.

El pequeño les dio una gran lección a todos aquellos quienes se burlaron de él, pues en un segundo video se dirigió a todos estos internautas que le tiraron 'mala leche'.

Estos son los tenis del pequeño niño, quien dijo que no le importan las burlas, pues su mamá se los regaló en Navidad. Foto: TikTok

Estos son los tenis Nike Air Jordan 1 J Balvin originales. Foto: Especial

"No me importa que mis tenis sean pirata, para los que me dijeron que eran pirata en el video anterior, pero a mí me gustan mucho porque fue un regalo de Navidad de mi mamá, entonces no me van a lastimar", expresó el pequeño.

Sin duda el gran corazón del niño conmovió al reguetonero J Balvin, quien le envió un mensaje en la misma red TikTok para informarle de un regalo que le haría llegar.

Te van a llegar los tenis... más personas como tú, gracias por ser agradecido con tu familia, los que te aman, ya te llegan", expresa el cantante.

En el breve clip J Balvin escribió: "YA TE VAN A LLEGAR TUS JORDAN -Air Balvin celebro las personas como tú AGRADECIDAS".

El pequeño también re-publicó el video de su nuevo admirador J Balvin, en el que le hace un gesto de agradecimiento por el gran detalle, pues además el cantante de reguetón ya se volvió su seguidor.

