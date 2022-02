Colombia.- J Balvin no ha dejado de pedir oraciones por la salud de su madre, quien permanece hospitalizada tras presentar complicaciones debido al COVID-19, pero ahora es él quien requirió atención médica.

Desde diciembre pasado, tanto J Balvin como su mamá, Alba Mery, dieron positivo a COVID, y mientras el cantante se recuperó sin problemas, la salud de su madre se fue complicando al punto de que tuvo que ser hospitalizada, e incluso, ingresada al área de terapia intensiva.

Desde hace varios días, el reguetonero colombiano ha estado pidiendo oraciones e informando sobre el estado de salud de su mamá.

La noche de este martes 22 publicó una foto en la que se ve la mano de su madre tomada por la suya, sobre la foto escribió: "Una noche más. Más oraciones y oraciones por todos los que están pasando por algo parecido".

Después publicó otro mensaje: "Respeto a mi padre por soportar este momento, estamos unidos".

Sin embargo, ahora fue él quien tuvo que recibir atención médica, y lo publicó en sus redes sociales, por lo que alarmó a sus seguidores.

J Balvin ha pasado días difíciles tras la hospitalización de su mamá. Fotos: Instagram

En un breve video que el intérprete boricua compartió en sus historias de Instagram se ve que está en una camilla de hospital y muestra su brazo, en el que se observa que tiene puesto un suero.

Ante esta publicación, los fans de J Balvin se mostraron preocupados por la salud de su ídolo.

Unas horas después subió otro video para calmar a sus fieles seguidores y explicar lo que le había pasado.

"Estaba en la clínica, me pusieron suero, pero me dijeron que es por no dormir, no es nada grave, pero estoy bien... aquí lo que importa es mi mamá, gracias a todos", dijo J Balvin con un semblante serio.

