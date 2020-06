Ciudad de México.- Durante una entrevista, la actriz mexicana Jacky Bracamontes, reveló que casi se convierte en 'Rubí' en lugar de Bárbara Mori, pues también realizó el casting para ese personaje.

A través de una transmisión en Instagram, el actor Gustavo Cárdenas Ávila, mejor conocido como Jan, platicó con Jacqueline Bracamontes acerca de su experiencia en la telenovela "Rubí", donde interpretaron a Marco Rivera y Maribel de la Fuente, respectivamente.

Así mismo, al momento de recordar al elenco de la novela, Jan le preguntó si sabía algo acerca de Bárbara Mori, ya que él no la había visto.

A mí también me encantaría verla, tampoco sé de ella. La sigo en Instagram y estoy al pendiente de ella pero no la he visto físicamente, que me va a encantar darle un abrazo de los buenos".