Jacky de Acapulco Shore 8 regresa a la casa tras polémica salida

Acapulco.- Jacky fue expulsada de Acapulco Shore 8 tras una pelea con Jaylin, la chica trans de la casa, y junto a ella se fue también Fernanda...pero esta noche, ocurrirá lo que a muchos dejará con la boca abierta.

Es que ‘El Boss’ llegará del brazo de ambas, para la fiesta final, a la que fue invitada tras las votaciones que provocaron su expulsión.

Para los fans, es una buena noticia, pues a la casa le falta drama; otros acusaron de favoritismo, pues su manager es parte del equipo de producción de la casa.

Aunque Jacky previamente se enfrentó a Isa, y a Nacha a golpes, la gota que derramó el vaso fue su enfrentamiento con Jaylin.

Después de eso, han surgido polémicas en torno a que Jaylin utiliza a la comunidad para escudarse de sus groserías, pues ‘El Capi’ también salió de la casa por una pelea que tuvo con ella en una camioneta.

Desde el principio las fricciones han sido parte del programa, y muchos señalaron que ya no queda nada del espíritu shore en la casa.

Aún con los malos antecedentes, se dice que comenzaron las grabaciones de la temporada 9, mismas que se realizarán en agosto.

Respecto al tema, Fer dio su comentario respecto a la salida de Jacky, y reveló que hay mucha hipocresía en la casa.

Nada que ver ese juicio, Jacky es una chica muy fuerte. Se me hacen una mama...ya están treintones, que busquen otras cosas. No soportan que haya otro mejor, no toda la gente que está ahí es real, su fiesta estaba aburrida, que bueno que la sacaron y yo me fui con ella. Jacky fue mi amiga, mi alma gemela, la mayoría de la gente que me caía bien, se fue. A mí Ramiro me cagaba”, dijo Fer.