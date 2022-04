Ciudad de México.- Aunque Jada Pinkett Smith y su esposo Will Smith están más unidos que nunca, la actriz reprueba la reacción de ira que llevó al protagonista de “King Richard” a pegarle a Chris Rock por defenderla a ella de una broma de muy mal gusto en la reciente gala de los Oscar 2022.

Will Smith, quien justamente ganó esa noche de los Oscar 2022 en la categoría de Mejor Actor por “King Richard”, la película sobre el papá de las famosas tenistas Venus y Serena Williams, le dio una bofetada al comediante cuando él estaba sobre el escenario del Teatro Dolby presentando la categoría de Mejor Documental.

Chris Rock, como el comediante que es, improvisó algunas bromas esa noche ante la presencia de las grandes estrellas de Hollywood, pero nunca debió referirse a Jada Pinkett Smith, pues eso fue lo que molestó tanto a Will Smith, que en un arrebato, se subió al escenario a pegarle en la cara.

La broma que Chris Rock hizo sobre Jada Pinkett Smith fue por su cabeza rapada, debido a que la actriz sufre de alopecia desde hace un par de años, y al comediante estadounidense se le ocurrió compararla con el personaje Jordan O'Neil de la película “G.I. Jane”, en la que Demi Moore interpreta a la teniente con la cabeza rapada.

Chris Rock dijo que esperaba con ansias ver a Jada Pinkett Smith en la secuela de “G.I. Jane”, y aunque Will Smith, su esposa y los demás presentes se ríen unos segundos, inmediatamente después, el actor se da cuenta de lo que todos escucharon, se enoja y se sube al escenario a pegarle al comediante.

El momento en el que Will Smith golpea a Chris Rock en los premios Oscar 2022./ Foto: Agencia AP

Jada Pinkett Smith cree que Will Smith exageró

La actriz de la película “The Matrix Reloaded” no está de acuerdo en la forma que reaccionó Will Smith en la entrega de los premios Oscar 2022 porque finalmente fue un acto de violencia.

De acuerdo con información del medio Us Weekly, Jada cree que Will reaccionó de manera exagerada ante la broma de Chris.

"Fue al calor del momento y fue una reacción exagerada. Él lo sabe, ella lo sabe. Están de acuerdo en eso", declaró una fuente cercana a la pareja a Us Weekly.

Así asistió Jada Pinkett Smith a la gala de los premios Oscar 2022./ Foto: Instagram

La mamá de Willow Smith y Jaden Smith, se estima como una mujer que no necesita que nadie la defienda, y menos de esa manera.

"Ella no es la clase de mujer que necesita protección. Él no necesitaba hacer lo que hizo, ella no necesita protección. Ella no es un florero, es una mujer fuerte, líder de opinión y capaz de pelear por sus propias batallas. Pero ella le dará a Will su apoyo", agregó la fuente.

Debido a todo este escándalo que está afectando la carrera cinematográfica de Will Smith, pues hasta Netflix suspendió su proyecto, el actor decidió ir a una clínica de rehabilitación en Estados Unidos para superar sus problemas de ira.