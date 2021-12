California.- El Escorpión Dorado realizó uno más de sus programas ‘Al volante’ para su canal de YouTube Peluche en el Estuche, pero esta vez en lugar de viajar sobre su vehículo, paseó por California en el bote de Jaime Camil mientras le revelaba secretos de su vida.

Entre las cosas que contó Jaime Camil fue por qué se alejó de Luis Miguel y si era verdad que su padre, Jaime Camil Garza, le dejó una herencia millonaria.

El Escorpión Dorado se caracteriza por su irreverencia y por hacer preguntas incómodas a los invitados a su programa “Al Volante”.

Jaime Camil aclaró varios mitos y leyendas que se dicen de él. Captura de video

Algunas de las preguntas que le hizo el Escorpión Dorado fue cuándo había sido la primera vez que fue a un ‘table dance’, y el actor respondió que lo había llevado su papá a un lugar en Houston, cuando estaba ‘chavo’.

El Escorpión Dorado le dijo a Jaime Camil que este viaje serviría para confirmar los mitos o leyendas que se dicen sobre él.

¿Por qué te enemistaste con Luis Miguel, porque lo quería más tu papá que a ti o porque te bajó a Sofía Vergara?, le preguntó al actor.

“Luis Miguel simplemente fue un ciclo de vida que se terminó”, contestó, y aunque aceptó que Luis Miguel ‘les bajaba a todas’, dijo que ese no fue el motivo.

Sin embargo, Alex Montiel, nombre real de quien interpreta al personaje enmascarado, aprovechó para bromear.

En exclusiva, Jaime Camil reafirma que está muerto Luis Miguel”.

Y respecto al tema, el Escorpión Dorado siguió insistiendo, si era verdad ese mito sobre que Luis Miguel se murió hace muchos años y al que vemos actualmente es alguien muy parecido a él, a lo que Camil respondió que no sabía.

Claro que no, hace años que no hablo con él, y no tengo idea… no creo que esté muerto”, dijo.

Además, Jaime Camil, quien actualmente interpreta a Vicente Fernández en la bioserie que se está grabando, reveló que una de sus borracheras más fuertes fue cuando estaba joven precisamente en la casa de Luis Miguel, pero no quiso dar muchos detalles al respecto.

Fue en su casa, se puso muy bonito... la noche, había invitados e invitadas de muchas nacionalidades… era como la ONU”, bromeó.

Jaime Camil confesó si fueron ciertos algunos romances con famosas que se le achacaban. Captura de video

Y otras de las anécdotas que compartió de su amistad con Luis Miguel, fue cómo surgió la coreografía de su exitosa canción “Será que no me amas”, en la parte que dice ‘no culpes a la noche, no culpes a la lluvia, no culpes a la playa, será que no me amas’.

El actor contó que estaban en el Hard Rock Café, en Acapulco, cuando ‘Luismi’ llevaba el ‘máster’ de la canción, que aún no había sido lanzado, y pidió que la pusieran en el lugar.

(Estábamos) Micky, Alejandro (Basteri, hermano de Luis Miguel), y creo yo y alguien más, en el Hard Rock Café, de Acapulco, él traía el máster y ahí bailando en la mesa salió la coreografía”.

El actor contó que él, junto a Luis Miguel y su hermano Álex, inventaron la coreografía de una de las canciones más exitosas de 'El Sol'. Captura de video

Entre otras cosas que aclaró. Jaime Camil, fue si había tenido una relación con la cantante Natalia Jiménez, y aunque dijo que él la amaba, negó que entre ellos hubiera algo.

También el nombre de Anahí salió a relucir, pero Jaime aceptó que aunque hubo coqueteos, nunca pasó nada más.

De la que sí aceptó haber tenido una relación, fue con Thalía, con quien dijo que no se acordaba bien cuánto tiempo anduvieron.

Éramos adolescentes, no me acuerdo… un año quizá, no me acuerdo”, contó.

Sin embargo, Jaime Camil confesó que fue ella quien lo mandó ‘por un tubo’.

Por último, Camil negó que su papá, quien falleció en diciembre pasado, le haya dejado una herencia millonaria.

La verdad te voy a decir, ya neta, nos dio una vida muy privilegiada, una herencia en vida muy bonita, pero se fue en circunstancias diferentes a lo que la leyenda urbana dice o lo que la gente piensa”, contó Jaime.

