El rapero Jair Guerra promete revancha para el reality ‘Guerreros’

CDMX.- Jair Guerra resaltó su participación en ‘Guerreros’ y prometió regresar por la revancha.

Fue una semana llena de emociones, varias de las cosas que pasaron no me las imaginaba, tampoco el salir por mi propia cuenta y decir: ‘Quiero retirarme’ pero creo que las circunstancias me obligaron a eso; sé que hubo gente que no estuvo de acuerdo, pero al final, quiero que entiendan que lo hice por mi salud, por mi bienestar”, dijo en entrevista.