‘Jamás me atrevería a decir algo así’, se defiende Lidia Ávila de supuesta homofobia

La celebración por los 32 años de OV7, que originalmente arrancaría al cumplir los 30 con una gira que reuniría a todos sus integrantes, parece cada vez más lejana y no solo por la pandemia de COVID-19.

Hace poco, la polémica rodeó a Lidia Ávila, quien fue acusada de rechazar a su compañera M'balia Marichal por su actual relación amorosa con una mujer.

“Si algo tengo es que soy respetuosa, amorosa, leal, honesta y jamás me atrevería a decir algo así. Nunca he aclarado y hablado de notas que son mentira, prefiero guardar silencio porque nosotros sabemos lo que somos, pero en esta ocasión si quiero ser muy clara porque me están poniendo una etiqueta de algo que no soy y que ofende a otras personas y más hoy que estamos en el mes del orgullo”, se defendió Lidia Ávila para el diario El Universal.

“Estoy nerviosa ustedes saben lo transparente que soy, y si me duele que haya salido algo así, porque de entrada no lo soy y con alguien que considero de mi familia y que nos conocemos de hace muchos años, yo a M'balia la respeto y no nada más a ella, sino que a todos”, agregó.

Fue en una revista que se comentó que Lidia no estaba de acuerdo con el romance que mantiene la hermana de Kalimba, y que M’balia no quiso ahondar en el tema.

Lidia además había publicado un mensaje en su cuenta de Instagram donde ya había negado estas declaraciones.

La deja ‘en visto’

Lidia comenta que, tras la publicación, trató de ponerse en contacto con su amiga, pero la dejó en visto en WhatsApp, y por más que se ha tratado de comunicar con ella para aclarar todo, no ha podido .

“Me extraña muchísimo porque a la primera que quise contactar fue a ella, le hablé, no tuve respuesta. Le deje un mensaje de voz, que lo escuchó porque tenía las palomitas azules, pero no he tenido respuesta tampoco y no fue un mensaje aclaratorio, se lo puse bien en claro, sino que fue un mensaje para comentar el punto; porque sí, uno a veces se puede llegar a creer lo que se dice, pero le dije: 'Mulata tú me conoces y sabes quién soy y de qué madera estoy hecha, conoces a mi familia y me conoces de toda la vida y sólo es para comentar esto' y ese fue el mensaje que le envié”, explica.

Aunque son rumores, que de alguna manera tomaron fuerza por las redes sociales, la cantante señala que le duele todo lo que está sucediendo.

“Por más que dicen que te acostumbras, la verdad es que uno no se acostumbra a este tipo de notas. Las veces que han sacado notas mías o de mi familia en esa revista siempre duele y lastima", afirmó Ávila, quien no tomará acciones legales en contra de la revista que trata de difamarla, prefiere enfocarse en sus proyectos personales, en su familia y en cosas positivas.