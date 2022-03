Jared Leto aprende a decir Celaya, Guanajuato gracias al Escorpión Dorado

CDMX.- Como todo un maestro del español, El Escorpión Dorado le dio clases al actor Jared Leto, quien logró pronunciar exitosamente: ‘Celaya, Guanajuato’, en un juego de palabras creado por el comediante.

Durante la entrevista, ‘El Escorpión Dorado’ bromeó con Jared sobre su dualidad de personajes, pues en DC fue el Joker y ahora en Marvel es el vampiro Morbius.

“¿Y cómo está eso, eres un vampiro en la realidad o qué?”, preguntó El Escorpión Dorado.

De ahí comenzaron las pequeñas clases de español, El siguiente fue un juego de palabras en inglés, que al hablarlas, sonaran como oraciones en español.

Tráenos un six de cervezas (Train us on six the Shell as). Me estoy meando (Mess toy me and O)”, dijo Jared.