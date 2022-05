Jaripeo Sin Fronteras de Pepe Aguilar a punto de agotar localidades en León

León, Guanajuato.- Los fans de la familia Aguilar cuentan las horas para ser parte del espectáculo “Jaripeo Sin Fronteras” donde cada uno de los miembros demuestra lo mejor que sabe hacer y dá cátedra de un buen jaripeo.

Este sábado 14 de mayo la Plaza de Toros la Luz será un gran escenario donde la Dinastía regalará su arte. Los organizadores del evento informaron que aún hay boletos disponibles en todas las zonas, la capacidad del recinto es de 9 mil personas, así que se espera sold out para este evento que tendrá una duración aproximada a las 3 horas.

Pepe Aguilar y sus hijos forman parte de este show. Foto: Especial.

Regresan tras pandemia

A un año de su última visita, el Jaripeo Sin Fronteras promete un espectáculo renovado: desde el vestuario, canciones, suertes, movimientos e interpretaciones por parte de Pepe Aguilar, Ángela, Leonardo y Antonio Aguilar Hijo.

También habrá nuevas acrobacias por parte de los jinetes de Cuernos Chuecos y los charros El Soyate.

Cabe destacar que Jaripeo Sin Fronteras es uno de los espectáculos que mejor recibimiento han tenido en la ciudad, ya que siempre ha logrado agotar boletos.

Pepe se luce con el caballo. Foto: Especial.

Para este sábado no es excepción, y aunque aún no es sold out, se espera que el mismo día del evento se agoten las localidades.

Los boletos están a la venta en el sistema TicketOne y tienen un precio de $3,500, $2,000, $1,200, $900 y $600 (más cargo por servicio).