Viene Javier de la Rosa maquillista de Belinda, Nodal y demás famosos

León, Guanajuato.-Javier de la Rosa es uno de los maquillistas más importantes de México, pues por sus pinceles han pasado figuras de la talla de Thalia, Gloria Trevi, Belinda, Christian Nodal, de estos últimos, se encargó de transformarlos de Morticia y Frankenstein en su última fiesta de Halloween.

Como parte del Congreso & Expo de Belleza que se realizará en Poliforum este 3 y 4 de abril, el famoso compartirá tips de belleza, mostrará su proceso creativo y una que otra anécdota del espectáculo.

Tengo 32 años en este negocio y ya me tocó maquillar a todas las celebridades de México; me ha tocado desde Angelica Rivera, Thalia, Belinda, Anahí, RBD. Tengo 90 novelas donde hice el diseño de imagen de todas las artistas de México, como Christian Bach, Ana de la Reguera, es infinito el mundo donde yo he estado”, platicó Javier.