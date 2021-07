Jenni Rivera cumpliría 52 años y su familia está dividida a causa de su fortuna

Estados Unidos.- Este 2 de julio, Jenni Rivera cumpliría 52 años de edad, fecha que llega con una familia Rivera dividida, precisamente a causa de la fortuna de la “Diva de la Banda”.

Jenni Rivera, quien murió el 9 de diciembre de 2012, cada año es recordada por su familia, sobre todo en su natalicio, el cual es este viernes, 2 de julio.

Parece ser que cada uno de los integrantes de la familia Rivera lo celebrarán por separado, pues sus hermanos, Juan y Rosie Rivera, incluso su mamá, doña Rosa Saavedra, mostraron su molestia con algunos de los hijos de la “Diva de la Banda” por pedir una auditoría a las finanzas de “Jenni Rivera Enterprises”, empresa que les dejó su mamá.

Y es que desde 2012, el albacea de la empresa es Rosie Rivera, quien hace unas semanas renunció al cargo para dedicarse de lleno a su familia y a cumplir sus sueños.

Enseguida, el hijo menor de Jenni Rivera, Johnny López, pidió una auditoría a la fortuna, lo que causó la molestia de doña Rosa Saavedra, quien acusó que su nieto lo único que quiere es más dinero, pero sin trabajar.

Y afirmó que fueron Rosie y Juan los que hicieron crecer la fortuna, sin cobrar ni un peso.

Y agregó que del dinero de su propia hija ella no ha tenido ningún beneficio y que la única de sus nietos que le da dinero es Chiquis Rivera, quien quedó fuera del testamento de la fallecida cantante.

Otro que salió a opinar sobre el tema, sobre todo cuando se especuló que le robó a su hermana, fue Juan Rivera, quien primero aclaró que a él no le pueden hacer una auditoría porque él era empleado.

Y, al igual que Rosie, Juan aseguró que el que pidió la auditoría fue Johnny López, el hijo menor de la “Diva de la Banda”.

Juan dejó entrever que hay hijos que a los 22 años aún no maduran y que por eso Jenni lo decidió así.

Y otras que al parecer se encuentran distanciadas son Chiquis y su tía Rosie Rivera, y fue la última la que lo dejó entrever cuando aclaró que no fue su sobrina la que mandó hacer la auditoría y que sus diferencias tienen que ver más con el tema de ser mujeres.

A mí Chiquis no me ha dicho nada. La carta (para solicitar la auditoría) no vino de ella. Si hay una molestia entre nosotras, no tiene que ver con dinero; son otras cosas de mujeres… Nunca me voy a pelear con mi familia en público”, dijo Rosie Rivera al programa de televisión “De primera mano”.