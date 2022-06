Estados Unidos.- Los fans de Jenni Rivera podrán tomarse la foto del recuerdo en la estrella de la cantante en el Paseo de la Fama de Hollywood, cuando su familia la devele en una ceremonia con la que ella siempre soñó.

Aunque la estrella de Jenni Rivera llegará 10 años después de su muerte, algunos de sus familiares se encuentran muy emocionados por este reconocimiento que la cantante de “La gran señora” predijo que recibiría algún día.

La Cámara de Comercio de Hollywood dio a conocer mediante un comunicado que Jenni Rivera tendrá su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2023.

Jenni Rivera es recordada por sus fans como "La Gran Señora"./ Foto: Facebook

Jacqie Rivera, quien actualmente dirige las empresas de Jenni, compartió en su cuenta de Instagram su emoción por esta gran noticia sobre su madre y así fue como la felicitó:

“¡Vas a tener una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood! Y casi puedo escucharte decirnos: ‘¡¿Pensaste que no lo haría?!’. No tengo las palabras para describir el gozo, la emoción y el orgullo que ha llenado, no solamente mi corazón pero NUESTROS corazones. Gracias por amarla tanto!! You did it momma! (¡Lo lograste, mamá!)”.

Jenni Rivera murió el 9 de diciembre de 2012 en un accidente de avión, pocas horas después de ofrecer un concierto en la Arena Monterrey. La cantante de 43 años, se dirigía al aeropuerto de Toluca para grabar esa noche su participación en el programa de Televisa “La Voz... México”, en donde era juez junto a Paulina Rubio y Miguel Bosé.

Jenni Rivera durante su participación como juez en "La Voz México"./ Foto: Facebook

Anuncian más estrellas en el Paseo de la Fama

El comunicado de la Cámara de Comercio de Hollywood no sólo anunció la estrella de Jenni Rivera, sino también la del actor Paul Walker, uno de los protagonistas de la franquicia “Rápidos y Furiosos”, quien perdió la vida en noviembre de 2013.

Paul Walker, el actor de "Rápidos y Furiosos"./ Foto: Instagram

Otra celebridad que recibirá una estrella póstuma será Juanita Moore, conocida por películas como “Imitación de la Vida” (1959), por la que fue nominada a un premio Óscar. La actriz falleció en 2014, a los 99 años.

Hasta el momento no se ha dado a conocer cuándo exactamente serán las ceremonias para develar las estrellas de estas celebridades, ni quiénes participarán en los eventos para hablar en sus memorias.

Aunado a esto, el Paseo de la Fama también planea reconocer durante 2023 a una amplia selección de estrellas actuales del cine, la televisión y la música. La lista incluye a Marc Anthony, Uma Thurman, Lang Lang, Pentatonix, Ralph Macchio, Ellen Pompeo y Sheila E.