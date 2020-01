‘Jenni Rivera pagaba derecho de piso y narco la obligaba a cantar’

Estados Unidos.- En su momento, aunque se lo ocultaron, sí se pagó derecho de piso para que Jenni Rivera pudiera presentarse en ciertos lugares. Pero no solo eso, era ‘obligada’ a ofrecer presentaciones para narcos.

En una entrevista que concedió a ‘Ventaneando’, Gabriel Vázquez, ex mánager y amigo íntimo de Jenni Rivera, contó detalles de cómo la ‘Diva de la banda’ fue víctima de la delincuencia.

Contó que al no haber en ese tiempo redes como Facebook e Instagram, las amenazas hacia Jenni Rivera empezaron vía Twitter.

Unas amenazas empezaron por Twitter en ese tiempo, empezaron las amenazas pero no nada más hacia nosotros, empezaron hacia los grupos, a los solistas, empezaban a decir que si te presentabas en tal lado, te va a pasar esto, y Jenni no fue la excepción”, contó el ex mánager.

Gabriel Vázquez señaló que a raíz de las extorsiones de las que empezaron a ser víctimas, le preguntaron a otros artistas si era verdad, si debían preocuparse por su seguridad, supieron que sí.

Y sobre por qué la delincuencia no quería que la intérprete de ‘Paloma Negra’ se presentara en ciertas plazas, el ex mánager respondió que dependía del promotor, si el encargado del evento de Jenni no era el del cartel, le prohibían cantar en ese lugar.

Otra razón era que tenían que pagar un derecho de piso, que era independiente del promotor que fuera, tenían que pagar.

Jenni no estaba de acuerdo pero teníamos que hacerlo por el bien de nuestra seguridad y yo lo hacía a escondidas de ella porque sino era pues no trabajar”, lamentó Gabriel Vázquez.

Y sobre el porcentaje que tenían que dar por plaza para poder presentarse, respondió que dependía de la taquilla y en su desglose de gastos lo llamaban: impuesto especial.

En aquel tiempo, en un lugar eran cien mil pesos, en otros lados doscientos mil pesos, ellos sacaban un tanto más o menos de lo que había en taquilla”.

Pero las amenazas más directas, fuertes, fue cuando ya no pagaron derecho de piso de persona a persona, y el narco comenzó a enviarle mensajes a Jenni con los promotores, de que era mejor pagar por las buenas

Ella nunca quiso entregarlo (el dinero), cuando ya no estuve con ella fue cuando empezó a darse cuenta, cuando empezaron a cobrarle a la persona que estaba cobrando”, dijo Vázquez.

Gabriel Vázquez agregó que cuando él dejó de representar a la hermana de Lupillo Rivera, ella empezó a atar cabos de que sí pagaba derecho de piso.

‘Narco obligaba a Jenni a cantar’

Ante la negativa de Jenni Rivera de presentarse en lugares privados para el crimen organizado y al final accedió, su ex representante explicó por qué lo hizo.

Al principio empezábamos a negarnos: ‘no, sabe qué, esa fecha la tenemos ocupada’, pero ya cuando te dicen: ponga usted la fecha”, recordó.

Jenni Rivera confesó que sí era amenazada

El 9 de diciembre pasado, el locutor y empresario Pepe Garza dio a conocer una entrevista inédita en la que Jenni Rivera aceptó que sí estaba siendo amenazada, incluso que el FBI estaba involucrado.

Incluso le aconsejaron no presentarse en México, pues corría peligro.