Jennifer Lawrence se queda plantada en su despedida de soltera

Estados Unidos.- Jennifer Lawrence ha dejado claro todo su amor por Cooke Maroney y lo lista que está para llegar al altar.

Pero no todo es perfecto, ya que recientemente todas sus amigas le fallaron y ninguna fue a su despedida de soltera, aunque la actriz confesó que en parte ella fue la culpable.

Y todo por indecisa, pues le había dicho a todas que no quería tener esta celebración previa a su matrimonio: “y de último momento pensé: ‘¡La voy a hacer!’”, contó la rubia de 28 años.

Pero terminó llorando al darse cuenta que ninguna de sus amigas podía asistir a su despedida de soltera: “Nadie estaba disponible, porque les dije en el último momento, entonces comencé a llorar y en realidad nunca supe muy bien porqué.

Tampoco me quedó claro si en realidad quería una despedida de soltera, creo que solamente me sentí patética. Menos mal que mi futuro marido me dijo que no había razón de ser”, relató.