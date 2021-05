Jennifer Lopez y Ben Affleck: de nuevo juntos y felices

El actor Ben Affleck y la cantante Jennifer Lopez recuperan el tiempo a 17 años de haber terminado su noviazgo y fueron captados juntos de nuevo, ahora en una mansión en Miami.

El intérprete de Batman en “La Liga de la Justicia” lucía serio, pero la “Diva del Bronx” no paraba de sonreír.

Así lucían los actores cuando los fotografiaron juntos en Miami. / Foto: Especial

A finales de abril, paparazzi captaron a "Bennifer" en una escapada romántica en Montana. La noticia de su reencuentro ha causado furor entre la prensa y amigos de ambos, como el actor Matt Damon.

J.Lo, de 51 años, terminó hace un mes una larga relación con su prometido, el ex beisbolista Alex Rodriguez. Por su parte, Ben Affleck, de 48 años, rompió a inicios de año con la actriz cubana Ana de Armas, de 32.

Curiosamente, hace unos días Jennifer afirmó en su cuenta de Instagram que su álbum This Is Me…Then es su favorito, y éste fue realizado cuando era novia de Affleck, incluso incluye la canción "Dear Ben" y el éxito "Jenny from the block", en cuyo video aparece el actor.