¡Hay boda! Jennifer Lopez y Ben Affleck se comprometen por segunda vez

Los Angeles.- Jennifer Lopez y Ben Affleck viven una historia de cuento de hadas, pues están nuevamente comprometidos.

J.Lo confirmó la noticia al compartir con sus seguidores un video de su anillo de diamantes. La peculiaridad de este anillo, es que se trata de un diamante de color verde, ya que se considera uno de los tipos más raros de diamante de fantasía.

Siempre digo que el color verde es mi color de la suerte. Tal vez puedas recordar cierto vestido verde. Me di cuenta de que hay muchos momentos en mi vida en los que sucedieron cosas increíbles cuando vestía de verde. Puede ser una coincidencia, tal vez no. Pero cuando miré mejor, me di cuenta de que no hay coincidencias”, dijo la cantante.