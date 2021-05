Jesús Castillo niega que Daniel Bisogno sea su ‘Sugar Daddy’

CDMX.- Tras haberse revelado que un chico de 23 años, llamado Jesús Castillo podría ser la pareja sentimental de Daniel Bisogno, fue el joven quien salió en su defensa y dijo a través de Instagram, que Daniel Bisogno nunca le pagó nada.

A la gente que me ataca sin saber, tengan en claro que en este momento de mi vida, nadie me mantiene y la única persona que ha pagado mis estudios es mi mamá. Afortunadamente tengo estudios que me permiten desarrollarme profesionalmente”, dijo en una publicación.