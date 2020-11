Jhonny Depp ya no será Grindelwald en Animales Fantásticos 3

Londres, Inglaterra.- Jhonny Depp ya no interpretará más a Gellert Grindelwald en la tercera entrega del spin off de Harry Potter, “Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos”.

A través de sus redes sociales, el actor emitió un comunicado en el cual anunció que Warner Bros. le pidió renunciar a su papel y el respetó la decisión.

¿Por qué se va Jonny Depp?

De acuerdo con la declaración del propio Depp, esto se derivó tras los recientes hechos, pues el lunes se anunció que perdió su juicio por difamación contra el grupo propietario del periódico británico “The Sun”.

El ex coprotagonista de “Animales Fantásticos” presentó una querella contra News Group Newspaper (NGN), dueño del citado diario, y contra su director ejecutivo, Dan Wootton, por un artículo difundido en 2018 en el que ese medio lo calificaba de “maltratador de esposas”, en relación con su matrimonio con la actriz Amber Heard.

En el polémico artículo, el periodico aludía a las “evidencias abrumadoras” sobre presuntas agresiones cometidas por el actor contra la modelo, acusaciones de Johnny Depp siempre ha negado de manera rotunda.

Lo obligan a renunciar

Según la carta del actor, tras la sentencia del juicio, la empresa productora de las entregas del spin-off de Harry Potter, escritas por la misma J.K. Rowling, fue quien le pidió abandonar el papel del villano Gellert Grindelwald.

"En vista de los recientes eventos, me gustaría hacer la siguiente declaración breve.

Primero, quiero agradecer a todos los que me regalaron su apoyo y lealtad.

Me he sentido humilde y conmovido por sus numerosos mensajes de amor y preocupación, especialmente durante los últimos días.

Segundo, quiero informarles que se me ha pedido por Warner Bros. renunciar a mi papel de Grindelwald en Animales Fantásticos y he respetado y aceptado este requerimiento.

Finalmente quiero decirles esto.

El juicio surrealista de la corte en el Reino Unido no cambiará mi lucha por decir la verdad y confirmar que planeo apelar.

Mi determinación sigue siendo fuerte y tengo la intención de demostrar que las acusaciones en mi contra son falsas. Mi vida y mi carrera no estarán definidas por este momento”, informó en una carta.

La tercera de las cinco películas que compondrán la nueva saga dentro del mundo de Harry Potter tiene prevista su llegada a los cines en noviembre de 2021 y nuevamente será dirigida por David Yates y protagonizada Eddie Redmayne.

Ante la abrupta decisión de la compañía productora, se desconoce quién podrá sustituir a Jhonny Depp en el papel del mago tenebroso.