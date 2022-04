México.- El multifacético Jim Carrey reveló en una entrevista para promocionar su más reciente película “Sonic the Hedgehog 2” que se retirará de la actuación, a menos que le llegue un guión 'traído por los ángeles y escrito con tinta dorada'.

En una entrevista para Access Hollywood, el actor de 60 años dijo que planea retirarse de la actuación luego de su papel como el villano Robotnik en la secuela de “Sonic”.

'Sonic the Hedgehog 2', podría ser la última película de Jim Carrey. Foto: Twitter

Al cuestionarlo sobre qué tan serio era respecto a esta declaración, respondió: “Bastante serio”, publicó el sitio especializado Variety.

“Bueno, me retiro. Sí, probablemente. Estoy siendo bastante serio”, fue lo que expresó el actor de "Una pareja de idiotas" y "Ace ventura".

"Depende. Si los ángeles traen algún tipo de guion escrito con tinta dorada que me diga que va a ser muy importante que la gente lo vea, podría continuar por el camino, pero me tomaré un descanso”, agregó Carrey.

"Realmente me gusta mi vida tranquila y realmente me gusta poner pintura sobre lienzo y realmente amo mi vida espiritual y siento que, y esto es algo que quizás nunca escuches decir a otra celebridad mientras exista el tiempo, tengo suficiente... He hecho suficiente. Yo soy suficiente", dijo.

Jim de 60 años, con más de cuatro décadas de trayectoria últimamente toma prolongados descansos de la pantalla grande, actualmente promociona la cinta “Sonic the Hedgehog 2”, cuya primera parte, lanzada en 2020, era su más reciente filme, luego de una larga pausa desde 2014, cuando participó en la secuela "Una pareja de idiotas".

'Ace Ventura: Pet Detective' es una de las películas más exitosas de Jim Carrey. Foto: Instagram

Jim Carrey, nacido el 17 de enero de 1962 en Newmarket, Ontario, Canadá, logró la fama internacional al protagonizar la cinta "Ace Ventura: Pet Detective" en 1994, tras lo cual se siguieron éxitos como "La Máscara", "Una Pareja de Idiotas", "El Grinch", "Todopoderoso" y "Una Serie de Eventos Desafortunados", en los que explotó su vena cómica con la que se dio a conocer, sin embargo, sorprendió al demostrar su talento como actor de drama en cintas como "Eterno Resplandor de una Mente Sin Recuerdos" y "Truman Show", entre otras.