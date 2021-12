AM.- Los restos de Jim Morrison descansan en Père Lachaise, París, el cuarto punto turístico más visitado en la capital francesa, después de la Torre Eiffel, Notre Dame y el Museo del Louvre. Hoy, estaría cumpliendo 78 años de vida, si es que la vida de rock and roll no hubiese interrumpido.

Jim Morrison nació el 8 de diciembre de 1943, el poeta, cinéfilo, estudió en la Universidad Estatal de Florida, después en la UCLA de los Ángeles, justo en la misma generación de Francis Ford Coppola, quien años después, usaría una de sus canciones para una banda sonora.

Jim Morrison es considerado casi el fundador del épico ‘Club de los 27’, un especie de maldición a los músicos virtuosos que llegaron a esa edad: “Vive rápido, muere joven y deja un cadáver bonito", es la bandera de este club.

The Doors. Foto: Especial

The Doors se formó luego de que Morrison le mostrara sus poemas al tecladista Ray Manzarek que le pidió que se los cantara y al ver el potencial le propuso a Jim crear una banda que completarían Robby Krieger en la guitarra y John Densmore en la batería. En 1967 el grupo publicó su primer álbum, llamado simplemente The Doors.

Fue con el sencillo “Light My Fire”, escrito íntegramente por Robbie Krieger, con el que el grupo se mantuvo varias semanas a la cabeza de popularidad en la revista Billboard durante el famoso verano del amor de 1967.

Morrison tuvo diferentes arrestos arriba y abajo del escenario por, entre otras cosas, exhibicionismo, cargo por el que fue llevado a juicio el 10 de agosto de 1970.

The Doors. Foto: Especial

Ante el riesgo de ser condenado a prisión, en 1971, meses después de iniciado el litigio decidió abandonar la música y radicarse en París, en el mejor momento de su carrera, para dedicarse a la poesía.

La mañana del 3 de julio de 1971, su pareja de toda la vida Pamela Courson lo encontró sin vida en la bañera de su piso del barrio de Le Marais en París, Francia, donde vivían juntos. Su acta de defunción acusa un paro cardiorrespiratorio, no obstante al día de hoy diferentes y extravagantes versiones giran en torno a su muerte.

