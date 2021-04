Celebra familia cumpleaños 70 de Joan Sebastian, el poeta que también sufrió

México.- En el que sería el cumpleaños 70 de Joan Sebastian, sus fans recuerdan al cantautor, quien murió hace seis años a causa del cáncer de huesos que padecía desde 1998.

Los fans de Joan Sebastian elevan Las Mañanitas hasta el cielo, pues este 8 de abril el “Rey del jaripeo” estaría cumpliendo 70 años de edad, pero murió el 13 de julio de 2015.

La que se supone es la ley de la vida, de que los hijos sepultan a sus padres, no sucedió con Joan Sebastian, quien tuvo que sepultar a dos de sus ocho hijos, Juan Sebastián y Trigo, asesinados en distintos hechos.

Trigo de Jesús Figueroa, hijo de Joan Sebastian, fue asesinado el 27 de agosto de 2006, tras un concierto de su padre en la Plaza del Valle, Hidalgo, Texas, en Estados Unidos.

Ese día, acababa un concierto de “El Poeta del pueblo” cuando un grupo de fans intentaban obtener una foto o autógrafo de Joan Sebastian, pero Trigo se los impidió, lo que molestó a un fan, quien disparó al suelo y luego al joven, quien cayó herido.

Tenía 27 años de edad y era colaborador de los espectáculos de su padre, quien recuerda ese momento, uno de los más difíciles de su vida.

En junio de 2010, Juan Sebastián, hijo de Joan Sebastian, fue asesinado a los 32 años de edad, frente a una discoteca, en Cuernavaca, Morelos.

Al principio se manejó un ajuste de cuentas, incluso se dijo que él y su hijo estaban relacionados con el crimen organizado, pero él salió a defender la honra de su hijo, el 17 de junio de 2010, en una rueda de prensa.

Aquí estoy para que no haya mayores especulaciones, escuchenlo de viva voz y si traigo lentes no es porque quiera cubrirme los ojos precisamente, estos ojos tendrán que llorar todavía más porque la vida es así, pero ya mis penas las tienen registradas, archivadas, así que no necesitan muchas fotos de su servidor llorando”, dijo Joan Sebastian.

No soy narcotraficante y ojalá no suene a prepotencia, soy un artista con 30 años de éxito, soy el cantautor más premiado por la Academia de los Grammy y no chantajee a nadie, en Estados Unidos he pagado millones de dólares de impuestos por muchos millones de dólares que he ganado y que he traído a mi país, invertido en mi país, porque sigo creyendo en mi país”, recalcó con dolor.