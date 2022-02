México.- Joaquín Cosío, conocido por sus papeles de villano o integrante de grupos criminales no solo en el cine mexicano, sino en Hollywood, reveló los encuentros que ha tenido con narcotraficantes.

El actor famoso por su papel de ‘El Cochiloco’ en la película “El Infierno” fue el invitado al programa “La entrevista con Yordi Rosado” y contó que pese a la imagen ruda que se tiene de él debido a sus personajes, es muy noble, tímido, incluso tierno, y no le gusta ser malhablado, pues fue criado por sus tías tras la muerte de su madre cuando él apenas tenía año y medio de edad, y su padre se había ido a trabajar a la frontera.

Entre los detalles de su vida que reveló Cosío, fue que tuvo ocho hermanos, además de cuatro que murieron, pero fue separado de su familia luego de que su mamá, Marina, murió al dar a luz, pues fue el único que se crió con sus tías.

Joaquín Cosío estuvo con Yordi Rosado en entrevista. Foto: Captura de video

El actor conocido también por dar vida desde 2018 al conocido narcotraficante Ernesto Fonseca Carrillo, "Don Neto", en la serie "Narcos", contó que hacer este papel le ha valido que den por hecho que en la vida real está involucrado en el mundo de las drogas.

‘Narcos’ le hicieron temblar las rodillas

En la charla con Yordi Rosado, Joaquín Cosío contó que en una ocasión cuando iba con el director de cine Luis Estrada se encontró en un restaurante con integrantes del crimen organizado, quienes quisieron convivir con ellos debido a los personajes del actor y les invitaron tequilas.

"Nos llegaron las botellas y volteas y ya sabes… si parecen, son".

En otra ocasión en Ciudad Juárez vivió una experiencia que lo hizo sentir en peligro, incluso ‘le temblaron las rodillas’.

"Un hombre que no lo voy a olvidar, un rubio muy bien vestido, muy elegante, se me acerca y me dice: 'quiubole', en ese tiempo yo ni había hecho películas, traía una barbota negra y me agarró de la mano y me dice '¿qué pasó, cómo te va?' y no me soltaba, luego se iba a la barra y regresaba: 'qué pasó ya volví, aquí ando'", contó ‘El Cochiloco’.

A la tercera o cuarta vez yo ya estaba que me moría, temblando y ahí venía otra vez, le dije al amigo con quien estaba que nos fuéramos y me dice (el rubio): 'cuídate cuando cruces la puerta’... Es la única vez que comprobé que sí te tiemblan las rodillas", dijo.

Cosío compartió otra experiencia similar, que también le hizo sentir escalofríos.

"En un bar que se llama 'Las 15 letras' estábamos mis amigos y yo y llegaron unos jovencitos medio entrados, se me acercaron y les dije 'qué pasó'... es la frase más escalofriante que me han dicho: 'nosotros somos los de a de veras'", dijo Joaquín, quien inmediatamente después de esta provocación se retiró del lugar.

Contó que distinto a sus personajes, él es un hombre noble e incluso tímido. Foto: Captura de video

Joaquín Cosío ha hecho al menos 50 películas tanto nacionales como internacionales, entre las más reconocidas están “El Infierno”, “Pastorela”, “Matando cabos” en México; en Hollywood ha compartido escena con actores como Johnny Depp en “El llanero solitario”, "Savages" junto a John Travolta, Salma Hayek y Benicio del Toro, y la más reciente "Escuadrón Suicida", en 2021, donde actuó junto a Margot Robbie, Idris Elba, Sylvester Stallone, Viola Davis, entre otras estrellas.

