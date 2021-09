Joaquín Cosío interpretará a ‘Wolverine’ en la nueva adaptación de Marvel

CDMX.- Joaquín Cosío se estrenó en el mundo de los superhéroes con su papel como el Gneral Suárez en “El Escuadrón Suicida”, y ahora, se sabe que Marvel lo reclutó para darle vida a los superhéroes más famosos como: Wolverine.

A más de cuatro años de la despedida de Jackman del papel de Logan, se espera una adaptación de este personaje, que tendrá a Cosío dando voz al personaje.

Marvel Entertainment y SiriusXM han anunciado que lanzarán el podcast en español Marvel’s Wolverine: La Larga Noche, traducción del podcast Marvel’s Wolverine: The Long Night, lanzado en 2018.

Cosío estará en el Universo Marvel. FOTO: ESPECIAL

Actualmente se pueden disfrutar de los primeros dos episodios (de diez) en la app de SiriusXM o suscribiéndose a Marvel Podcasts Unlimited, en Apple Podcasts.

Cosío con pasos grandes en Hollywood

Según rumores, Marvel estaba buscando que Jackman tuviera un cameo en una de sus próximas películas, Doctor Strange in the Multiverse of Madness; esta se daría gracias al multiverso, pero el actor australiano ha dejado en claro en muchas ocasiones que no tiene interés en volver al papel a pesar del cariño que le guarda y de que fue gracias a Wolverine que ahora es una estrella mundial.

