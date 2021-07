Dave Evans exintegrante de AC/DC y Joe Wyman exintegrante de Scorpions tendrán concierto en León

León, Guanajuato.- Joe Wyman, ex baterista de Scorpions; y Dave Evans, primer vocalista de AC/DC, ofrecerán un show en Red Mosquito Live el próximo 29 de julio en el que interpretarán los éxitos de sus antiguas agrupaciones.

Wyman entró a Scorpions en 1972 tras la salida de Wolfgang Dziony, y realizó la gira promocional del disco debut de los alemanes: "Lonesome Crow". El norteamericano permaneció en el grupo hasta 1973.

Dave Evans ex AC/DC presentará su influencia musical. FOTO: CORTESÍA

Evans es miembro fundador de AC/DC. A los 17 años de edad se trasladó a Sidney, donde conoció a los hermanos Malcolm y Angus Young, Colin Burgess y Larry Van Kriedt, alineación original del grupo.

Dave grabó el primer sencillo de AC/DC, "Can I Sit Next to You Girl", lanzado en julio de 1974. Un año después fue sustituido por Bon Scott.

Jow Wyman (al centro) es uno de los músicos más influyentes. FOTO: CORTESÍA

Esa noche sonarán canciones clásicas como "Wind of change", "Rock you like a hurricane", "Still loving you", "The zoo", "Back in black", "Highway to hell", "Whole lotta Rosie" y muchas más.

Los boletos tienen un costo de 350 pesos en general y 500 pesos en Meet And Greet, más cargo por servicio.

Además de León, Wyman y Evans se presentarán en la Ciudad de México y San Luis Potosí.