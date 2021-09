Entre la polémica, premian a Johnny Depp en Festival de Cine de San Sebastián

España.- Rodeado de la polémica tras decir que Hollywood le dio la espalda por el lío legal que enfrenta Johnny Depp por supuesto maltrato hacia su ex Amber Heard, el actor recibió entre aplausos y vítores el Premio Donostia a la trayectoria en el Festival de Cine de San Sebastián.

El actor de 58 años aprovechó el momento de recibir su galardón por el director del evento, José Luis Rebordinos, para agradecer a quienes lo han apoyado durante todos estos años, y es que recientemente, Depp ha sido atacado luego de que su exesposa Amber Heard lo acusara de violencia.

La polémica ha sobrevolado este premio desde que se hizo pública su concesión el pasado agosto. Las causas judiciales del actor por presuntos malos tratos hacia su exesposa, Amber Heard, motivaron que algunas asociaciones, como CIMA (Asociación de Mujeres Cineastas de España), expresaran su desacuerdo. Pero Depp ha sido recibido con vítores y muestras de apoyo en San Sebastián, y la gala de entrega del galardón no ha sido menos.

Interrumpido varias veces por vítores del público, Depp dio las gracias al festival, un evento que “sigue fiel a lo que debe estar comprometido, al cine”, dijo, y subrayó que se sentía “muy pequeño” delante de todos sus fans en el auditorio del Palacio Kursaal en la ciudad vasca. “El cine es para la gente”, recalcó el superastro.

Horas antes, en conferencia de prensa, señaló que “nadie puede estar seguro” dentro de la “cultura de la cancelación”, refiriéndose así a la denuncia que ha hecho pública en los últimos meses contra los grandes estudios de Hollywood por rechazar su contratación luego que trascendieran detalles de sus peleas con Heard. Un juez británico falló el año pasado que los alegatos de violencia doméstica en su contra eran “sustancialmente ciertos”.

El astro de la saga “Piratas del Caribe” no hizo mención explícita a su situación personal y judicial, pero sí señaló que el hecho de que Hollywood le haya dado la espalda “es algo que te golpea desde muchos ángulos”.

Muchos movimientos sociales tienen las mejores intenciones, pero todo está tan descontrolado que nadie puede estar seguro. Con una sola frase pueden hacer diana en ti y no sólo me ha pasado a mí, les está pasando a muchas personas. Sin embargo, si estás armado con la verdad, es todo lo que necesitas", dijo Depp. "Si hay una injusticia, levántate y no te quedes sin hacer nada”.