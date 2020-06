Johnny Depp quiere dar vida al mexicano 'Cantinflas'

Ciudad de México.- El actor estadounidense Johnny Depp, quiere dar vida al mexicano Mario Moreno 'Cantinflas' en una película biográfica, así lo informó Mario Moreno del Moral, nieto del actor.

Mediante una entrevista para el programa de espectáculos, ‘Ventaneando’, Mario Moreno del Moral, nieto del difunto actor, informó que conoció a Depp y este le aseguró que quisiera tomar el papel de su padre Mario Moreno ‘Cantinflas’, diciendo que sería un honor.

Estábamos grabando y Jordi (amigo de Depp) le dice, '¿oye tú sabes quién es Cantinflas', él respondió que sí y fue cuando nos presentó, Johnny llegó y me dijo, ‘mucho gusto Johnny’ y yo le dije, mucho gusto mi nombre es Mario y me dice, ‘ah te llamas igual que tu abuelo’, y para mí eso fue increíble ya que no solo sabe que Cantinflas es Cantinflas sino Mario Moreno", expresó.