Estados Unidos.- El actor Johnny Depp se pronunció feliz y satisfecho en redes sociales sobre el fallo a su favor luego de un juicio de seis semanas contra su ex esposa, Amber Heard, a quien demandó por difamación.

A través de una carta que compartió en Instagram, Johnny recordó que esta pesadilla comenzó hace seis años, cuando su ex lo señaló de abusador y violento a través de un ensayo que se publicó en el Washington Post.

Hace seis años, mi vida, la vida de mis hijos, la vida de mis seres queridos y también la vida de las personas que durante muchos, muchos años me han apoyado y creído en mí, cambió para siempre. Todo en un abrir y cerrar de ojos”, escribió Johnny Depp.

Y aunque hoy se siente aliviado de que por fin se haya limpiado su nombre, Depp tuvo que vivir con el estigma de ser un hombre violento, lo que lo dejó fuera de grandes proyectos de cine que ya tenía pactados.

Se me acusó falsamente de actos muy graves y criminales a través de los medios de comunicación, lo que desencadenó un aluvión interminable de contenidos llenos de odio, a pesar de que nunca se pudieron presentar cargos en mi contra. Esa información le dio la vuelta al mundo dos veces en un nanosegundo, lo que tuvo un impacto sísmico en vida y mi carrera”, agregó.

En la carta, el histrión de “Charlie y la fábrica de chocolate” expresó que limpiar su nombre y que la verdad saliera a flote era algo que le debía a sus hijos y a él mismo, pues tenía que demostrarles que no es lo que se publicó.

Seis años después, el jurado me ha devuelto la vida. Estoy verdaderamente honrado. Mi decisión de continuar con este caso, sabiendo muy bien la altura de los obstáculos legales que enfrentaría y el inevitable espectáculo mundial en mi vida, la tomé después de pensar mucho las cosas”, agrega el actor en la carta.

Desde el principio, el objetivo de presentar este caso fue revelar la verdad, independientemente del resultado. Decir la verdad era algo que le debía a mis hijos y a todos los que firmemente me han apoyado en todo momento. Me siento en paz sabiendo que finalmente lo he logrado”, señaló.