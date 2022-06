México.- Jolette Navarrete es una de las ex alumnas de La Academia de TV Azteca más recordadas pero no precisamente por su talento, sino por el contrario, pues los críticos siempre señalaron que no cantaba, sin embargo su popularidad la ayudó.

Ahora que está a punto de iniciar La Academia 20 años, el nombre de Jolette volvió a sonar hace unos días, pues ya se dieron a conocer a los nuevos alumnos entre los que se encuentra Rubí, quien se volvió viral por su fiesta de XV años.

Jolette tendrá su propia sección en el programa Hoy, de Televisa, a partir del lunes. Foto: Instagram

Lolita Cortés, conocida por sus duras críticas, no dudó en expresar que no debería de estar en el reality, pues no canta.

Esto hizo recordar las críticas de Lolita hacia Jolette, pues incluso tuvieron discusiones durante su participación como integrante de la cuarta generación.

Fue el periodista Alex Kaffie quien a través de su columna Sin Lisonja reveló que le propusieron a Jolette regresar a La Academia, pero la tapatía no aceptó.

"Me entero que Jolette Navarrete declinó la invitación que TV Azteca le hizo para participar en La Tarademia. Sí, quien fuera alumna de la cuarta generación de La Tarademia rechazó por salud mental y emocional trabajar en la nueva temporada del 'reality'. Y es que el productor del programa quería que en los conciertos ella se 'peleara' con Lola Cortés ¡y que hiciera 'circo' en la revisión que harán los lunes del desempeño de los alumnos!", escribió Kaffie.

Jolette no solo rechazó la invitación de TV Azteca, sino que se fue con su competencia, Televisa, pues este viernes apareció en el programa Hoy para anunciar que a partir del próximo lunes regresa al matutino para dar consejos de moda.

Jolette y Toñita, ambas ex alumnas de La Academia, se reunieron en el programa Hoy. Foto: Instagram

"Regreso a la sección de moda y estilo para dar tips a las mujeres para vernos guapísimas, espectaculares, con un look hacer diversas opciones para vernos maravillosas”, dijo Jolette, quien estaba acompañada de Toñita, otra ex académica que también participa en Televisa en el concurso ‘Las estrellas bailan en Hoy’.

Jolette también aprovechó para llevarle a su paisana Galilea Montijo una delicia de su tierra, una torta ahogada, y ‘Gali’ le agradeció con un “te amo”.