Jolette revela que pensó que iba a morir de coronavirus

CDMX.- Jolette, la polémica exintegrante de La Academia, fue diagnosticada con Covid-19 en marzo y aunque ahora ya se encuentra estable, reveló que sufrió tanto con la enfermedad que pensó que iba a morir.

La cantante compartió que hoy está viva gracias a sus amigos y vecinos, quienes la estuvieron apoyando y no la dejaron fallecer.

El pasado 24 de marzo, la joven dio positivo a la prueba de coronavirus, luego de que tuviera síntomas como diarrea, pérdida del olfato, dolor muscular e indicios de neumonía, lo cual aunado a padecimientos previos en los pulmones la hacían más vulnerable.

Jolette tuvo que ser hospitalizada unos días y después la enviaron a su casa, donde vivía completamente sola, lo cual fue casi un martirio pues reveló que había días en los que ni siquiera podía servirse un vaso de agua.

Había días en los que no podía ni servirme un vaso con agua, la falta de alimento me empezó a afectar, fue muy difícil hasta que mi amiga Susana me hizo entrar en razón y me dijo ‘si no comes, te vas a morir’”, dijo.