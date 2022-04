México.- Jolette, una de las participantes más polémicas del reality de TV Azteca La Academia, se volvió tendencia al protagonizar memes que tenían que ver con el proceso de revocación de mandato al que convocó Andrés Manuel López Obrador.

Jolette Guadalupe Hernández Navarrete, su nombre real, formó parte de la cuarta generación del reality show La Academia, en 2005, y se convirtió en uno de los participantes más populares y no precisamente por su talento para cantar, por el contrario, cada semana los jueces criticaban su falta de talento, pero la tapatía seguía en la competencia debido al gusto del público.

Jolette fue una de las participantes más polémicas del reality La Academia; formó parte de la cuarta generación. Foto: Instagram

"Si el público no me saca, yo no me voy a ir", era una de las frases más comunes de Jolette ante las críticas de los jueces Arturo López Gavito, Lolita Cortés y Óscar Sarquiz en La Academia.

Ahora, tras el proceso de votación para la revocación de mandato del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el nombre de Jolette tomó relevancia en redes sociales.

Y es que se hizo una comparación de los votos que reportó el INE (Instituto Nacional Electoral) para este proceso y el apoyo que recibía los domingos Jolette, día en el que la gente votaba para que fuera salvada la tapatía de 38 años.

"Jolette viendo que otra vez es tendencia porque tuvo más seguidores y votaciones que AMLO en sus campañas, elecciones y votaciones", "México es Lolita Cortés pidiendo ya no votar por Jolette (AMLO)”, fueron algunos de los mensajes en Twitter.

Votó más gente para salvar a Jolette en La Academia que en la revocación de mandato", escribió un usuario.

"Difícil momento cuando sabes que Jolette logró más votos que tú", “Qué gacho!! Andan memes comparando la votación para no expulsar a #Jolette de la Academia y va adelante de AMLO en el %”, “Jolette movió a más gente”, fueron otros de los mensajes que se veían en Twitter en forma de memes.