Jonathan Bennett, galán de 'Mean Girls', se casa con su novio en este lugar de México

Quintana Roo.- El actor estadounidense, Jonathan Bennett, es recordado por su participación como el galán de la cinta “Mean Girls”, y su pareja, Jaymes Vaughan, es presentador de televisión en la Unión Americana.

La pareja seleccionó los hermosos paraísos naturales que ofrece la Riviera Maya, para jurarse amor eterno frente a 104 invitados, entre amigos y familiares.

Ya en la playa, los novios comenzaron su recorrido nupcial con la tradicional marcha de fondo para llegar al lugar donde ya los esperaba Brian Tyler Cohen, amigo cercano de la pareja, quien fue el encargado de oficiar la unión, enseguida sonó el tema que le escribió Jaymes a Jonathan cuando le propuso matrimonio y el cielo se iluminó con fuegos artificiales; el momento fue musicalizado con la banda sonora de la cinta “El gran Showman”.

La pareja de famosos fue casada por su amigo el youtuber Brian Tyler. Foto: Especial.

En una entrevista, Bennett explicó a la revista People que su boda tuvo un profundo significado para la comunidad LGBT+: “Cuando eres parte de la familia LGBTQ+, no todo en el espacio de la boda es para ti… Mientras atravesábamos este proceso, nos dimos cuenta de que nuestra boda también es más que solo nosotros. Se trata de toda la comunidad”.

Visiblemente conmovido por recordar uno de los momentos más importantes y felices de su vida, el actor reveló: "¡Honestamente, fue una boda de ensueño! Tuvimos que parar y recordarnos que no estábamos en un set de filmación, sino que en realidad era nuestra vida real. Si me hubieran dicho que este era uno de mis sets de películas de Hallmark, lo hubiera creído". lo he creído. Fue así de perfecto”.

En cuanto a Jaymes, expresó la gran alegría que siente por iniciar una vida como esposo de su mejor amigo. "¡Me casé con mi mejor amigo! Sabía que nos emocionaríamos, pero no creo que ninguno de los dos se diera cuenta de lo abrumador que sería ese momento hasta que estuvimos en él. Verlo llorar solo me hizo llorar más, y luego nuestros invitados lloraron más, y luego todos comenzamos a reír, y luego todos volvimos a llorar”, recalcó.

Bennett explicó que su boda tuvo un profundo significado para la comunidad LGBT+. Foto: Especial.

Fue a finales de noviembre de 2020, cuando Jaymes sorprendió a Jonathan al pedirle que fuera su marido con una canción que él mismo le escribió. “Empecé a llorar y tardé varios minutos en dejar de hacerlo. Cuando vi a Jaymes arrodillarse, estaba tan emocionado que comencé a gritar histéricamente porque no sabía cómo expresarme correctamente”, recordó.

