Estados Unidos.- El personaje Jonathan Kent, hijo de Superman y Lois Lane, aprovechó el Día Internacional para Salir del Closet este 11 de octubre para revelar que es bisexual.

De acuerdo con medios internacionales, la compañía DC Comics destapó la orientación sexual de Jonathan Kent, quien explorará su identidad a través del romance que tendrá con un amigo de la universidad.

La atracción por hombres y mujeres que el hijo de Clark Kent siente, se conocerá a detalle en el próximo número de Superman: Hijo de Kal-El, que se prevé salga a la venta a partir de la primera semana de noviembre en Estados Unidos.

La noticia de que el hijo de Superman es bisexual fue bien recibida por los fans del pesonaje, quienes a través de redes sociales, comentaron su reconocimiento a DC Comics por sumarse a la diversidad sexual.

Superman siendo bi me hace tan feliz. Que bueno que los chikis de hoy puedan crecer con eso”, “Jon Kent en la mayor parte de las historias había sido un infante, creció y se dio cuenta de que es bisexual, justo como le habrá pasado a muchísimas personas más”, “Que Jon Kent sea bi es simplemente una noticia, no debería ser tema de polémica”, fueron algunos comentarios.

Otros seguidores de los superhéroes explicaron que el destape de Jonathan Kent no es para nada forzado porque al ser un personaje nuevo, tiene oportunidad de vivir en el mundo actual y decidir su orientación sexual.

Me encanta que el hijo de #Superman y #LoisLane sea bi... El mundo superheroico merece más personajes en los que cada vez más personas se puedan ver representados”, “cuando me enteré me impactó, ideas preconcebidas de una mente forjada en el pasado, pero dos segundos después mi yo actual, lo acepta, lo abraza y lo defenderá hasta la muerte”, “no, amigo, no forzaron a ningún personaje a ser bi. jon es un personaje reciente y es el HIJO de superman, está bien que descubra su sexualidad”, agregaron otros usuarios.