'Aprendí a la mala', Jorge Alberti casi muere por COVID-19; no estaba vacunado

Miami.- Jorge Alberti, actor de la serie de Netflix "100 días para enamorarnos", relató a través de un video que estuvo a punto de morir tras contagiarse de la variante Delta, de COVID-19.

“Hace un tiempo que estoy retirado de las redes no comento, no escribo, no posteo nada, quería estar más o menos bien para poder dejarles este mensaje y explicarles el por qué”, comienza Alberti explicando en el video.

El actor se dijo agradecido de que las cosas no resultaron en un desenlace fatal y explicó lo que le pasó.

Hoy estamos aquí gracias a la energía divina, vivo para contarlo, hace tres semanas llegué a mi casa porque estuve dos semanas y media hospitalizado con el virus Delta, que es la variante nueva del COVID… una experiencia horrible”, contó.

El también modelo puertorriqueño contó que una semana antes de ser hospitalizado se había estado sintiendo mal, con fiebre de 104 (grados Farenheit, unos 40 grados centígrados), pero conforme pasaban los días se iba sintiendo peor, sin embargo creyó que se trataba de un catarro como cualquier otro.

No fui a un hospital porque ‘cualquiera se puede enfermar’, lo tomé como un catarro normal hasta que ya no pude aguantar más”, reveló.

Desafortunadamente, acudió al hospital un par de ocasiones y lo regresaron a su casa, hasta que por fin tuvo el diagnóstico de COVID y ya presentaba neumonía.

Durante el video, el actor confesó que antes de eso llegó a creer que era inmune al virus, pues personas a su alrededor se contagiaron y él no.

‘Mi vida cambió’

Incluso, Alberti reveló que él era de los que no quería aplicarse la vacuna anti COVID, pero su vida cambió tras contagiarse y vivir una verdadera pesadilla.

El actor narró todo lo que sintió al necesitar oxígeno y ver morir a 5 personas en la unidad de cuidados intensivos en la que estuvo internado.

El actor y modelo nacido en Puerto Rico estuvo hospitalizado dos semanas y media. Foto: Instagram

Estuve a punto de ser intubado y que me indujeran a un coma, gracias a Dios no llegamos a eso, pero sí abrí los ojos, reevalué mi vida y mis prioridades”, compartió Jorge Alberti.

“Si les puedo decir que hay muchas cosas que dejamos pasar en la vida por estar buscando dinero, un mejor trabajo, cosas materiales... a veces le damos prioridad a unas cosas y dejamos de disfrutar otras que son gratis”, expresó conmovido.

El boricua aseguró que aunque debe esperar un tiempo para hacerlo, ahora sí se vacunará, pues no quiere volver a vivir lo que pasó, y aprovechó su video para agradecer a los médicos y enfermeros que lo atendieron en el hospital Memorial, en Miami.

El actor Jorge Alberti formó parte de la serie '100 días para enamorarnos' de Netflix junto a Fabián Ríos y Mariana Treviño. Foto: Instagram

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos